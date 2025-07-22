Виктория Боня похвасталась: панталоны с эффектом пуш ап меняют фигуру

Виктория Боня призналась, что носит накладные ягодицы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня позавидовала фигуре Ким Кардашьян и прикупила себе панталоны с эффектом "пуш ап".

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня предстала перед подписчиками в обтягивающем платье. Она не стала обманывать публику и рассказала, что для придания объёма на бёдрах и ягодицах носит специальное бельё со вставками.

Она покрасовалась в объёмных панталонах, объяснив, что такое бельё может стать спасением для женщин, которых природа не наградила пышными формами.

"Не у всех фигура как гитара", — отметила звезда телестройки.

Боня отметила, что поделилась секретами с подписчиками, однако на мероприятии, куда она отправляется, будет держать тайну по поводу своей выразительной фигуры.

"Мы никому не скажем", — объяснила Виктория.

Ранее дочь Виктории Бони втайне продала брендовую обувь матери.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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