За 80 млн рублей: что не так с новой квартирой Бородиной — мнение подписчиков

Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Демонстрация новой квартиры Ксении Бородиной за 80 млн рублей вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка квартиры

Телеведущая провела экскурсию по апартаментам у Поклонной горы, но многие остались недовольны увиденным.

Бородина показала совмещённую гостиную-кухню, три санузла (гостевой, для дочерей и личный), а также общую спальню для двух дочерей-подростков в розовых тонах.

Свою спальню она также представила, отметив, что квартира ещё не обжита — полки пустуют.

Однако интерьер и планировка подверглись жёсткой критике в соцсетях. Подписчики сравнили квартиру с номером в "не самом современном турецком отеле", указали на нерациональность: "Маленькая комната для 2 подростков и при этом 3 санузла и 2 стола".

Многие сочли, что отделка не соответствует заявленной стоимости: "Вот эти люстры из перьев, кровати из ДСП — на 80 миллионов не тянет. Одни понты".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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