Сергей Безруков устроил наследникам счастливое детство: его идеальный рецепт счастья

Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал, как пытается организовать своим детям незабываемое детство.

Фото: Инстаграм Сергея Безрукова by неизвестен is licensed under public doman Актёр Сергей Безруков

Сергей Безруков уделяет большое значение совместному досугу с женой и детьми. Несмотря на свою занятость, актёр находит время на то, чтобы вывезти детей на природу.

Звезда сериала "Бригада" сам ностальгически вспоминает, как здорово он проводил время со старшими родственниками в своём детстве.

Он опубликовал фото, на котором катает сына на мотоцикле.

"Редкое летнее фото… вывез семью на дачу. Сразу вспоминаю детство… Лысково… Волга… С дедом катаемся в лес, на рыбалку! А теперь снова на работу Не до отдыха", — написал артист под фото.

У Сергея Безрукова трое детей от режиссёра Анны Матисон: Мария (2016 года рождения), Степан (2018 года рождения) и Иван (2021 года рождения).

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант, композитор и поэт.



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