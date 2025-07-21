Черногория, невеста и страсть: как 63-летний Лепс отдыхает с 19-летней Авророй

Григорий Лепс поделился интимными моментами отдыха с юной невестой Авророй Кибой в Черногории. Ключевым кадром стала фотография, на которой 63-летний артист нежно целует 19-летнюю избранницу в затылок.
Пара остановилась в роскошном SPA-отеле с панорамными видами. На других снимках Лепс, одетый в льняной костюм и фирменные очки, заботливо гладит Аврору по волосам. Девушка позировала в белом платье с вишневым принтом.
Певец лаконично подписал романтическую серию: "Russo turisto", отметив невесту как соавтора. Кадры, особенно трогательный поцелуй, собрали восторженные отклики подписчиков.
Блогеры отметили прекрасную форму Лепса и стиль Авроры. Многие подчёркивали энергию артиста и гармоничность пары на фоне черногорских пейзажей.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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