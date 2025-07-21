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Черногория, невеста и страсть: как 63-летний Лепс отдыхает с 19-летней Авророй

Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс поделился интимными моментами отдыха с юной невестой Авророй Кибой в Черногории. Ключевым кадром стала фотография, на которой 63-летний артист нежно целует 19-летнюю избранницу в затылок.

Григорий Лепс и Аврора Киба
Фото: instagram by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Григорий Лепс и Аврора Киба

Пара остановилась в роскошном SPA-отеле с панорамными видами. На других снимках Лепс, одетый в льняной костюм и фирменные очки, заботливо гладит Аврору по волосам. Девушка позировала в белом платье с вишневым принтом.

Певец лаконично подписал романтическую серию: "Russo turisto", отметив невесту как соавтора. Кадры, особенно трогательный поцелуй, собрали восторженные отклики подписчиков.

Блогеры отметили прекрасную форму Лепса и стиль Авроры. Многие подчёркивали энергию артиста и гармоничность пары на фоне черногорских пейзажей.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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