Семейная команда Галкина* спасает мышь: неожиданный сюрприз от Жорика

Галкин* и Пугачёва провели операцию по спасению утопающего Жорика

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* показал, как они слаженно всей семьёй помогли незваному гостю по имени Жорик.

Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен is licensed under public doman Мышь

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором он, дети и даже сама Алла Пугачёва поучаствовали в спасении полевой мыши по кличке Жорик.

Мышь упала в пруд возле жилья звёздного семейства. Сердобольные знаменитости не смогли пройти мимо беды полевой мыши. Примадонна, однако, усомнилась в видовой принадлежности Жорика.

"На мышку не похоже, какой-то маленький бурундучок", — сказала Пугачёва, однако дети заверили её, что это мышь необычного окраса.

Жорик беспомощно плавал в воде, так как не мог взобраться на бортик пруда. Утопающему пришёл на помощь Гарри. Мальчик подложил мыши доску, чтобы Жорик спасся. Это помогло. Мышь благополучно выбралась на берег.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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