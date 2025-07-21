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Пелагея поделилась планами: возможно ли её возвращение в Голос?

Пелагея готова вернуться в кресло наставника шоу Голос
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пелагея сделала важное заявление о своём возможном возвращении в шоу "Голос". В интервью Павлу Воле 39-летняя певица подтвердила готовность снова стать наставницей популярного проекта.

Пелагея
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пелагея

Артистка напомнила, что после десятого сезона в 2021 году сознательно взяла паузу.

"Мне нравится, когда люди по мне скучают — 'Эх, когда Пелагея была, было классно!'", — пояснила она.

По мнению певицы, такой баланс полезен для зрителей и для нее самой.

Теперь, отдохнув и набравшись сил, Пелагея открыто заявила о желании вернуться в красное кресло. "Хотела бы я вернуться? Да. Мне кажется, можно уже", — сказала она, выразив готовность бороться за таланты.

В беседе Пелагея также вспомнила начало карьеры, когда радиостанции отвергали народную музыку. Несмотря на трудности, ей удалось завоевать аудиторию, в том числе рок-тусовку. Сейчас, по её словам, жанр стал значительно популярнее.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2014). 

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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