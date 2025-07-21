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Алексей Воробьёв восхищается женой: что скрывается за их счастливыми кадрами?

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина перестали скрываться: новые кадры их жизни
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина перестали скрываться от публики. После периода затишья в соцсетях супруги начали активно делиться совместными кадрами.

Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by ООО «ЮРППЦ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Воробьёв

Сначала оперная дива показала фото с отдыха на море, где Воробьёв запечатлён в шортах. Затем пара опубликовала снимки с утренней прогулки в стильных бело-голубых спортивных образах, вызвавших восторг подписчиков.

Воробьёв дублировал романтические кадры в своём блоге, добавив аппетитное видео с завтраком: запечённой рыбой, картофелем и салатом.

"Моя жена — лучшая!" — подписал он ролик, восхищаясь кулинарным талантом Гарифуллиной.

Напомним, что новость о бракосочетании музыкантов этой весной стала сенсацией — ранее об их отношениях не было никакой информации.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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