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Рената Литвинова в 58: фотосессия актрисы заставила задуматься о возрасте

Новая фотосессия Ренаты Литвиновой произвела фурор: в 58 и так выглядеть
1:12
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, чем её впечатлили новые снимки 58-летней актрисы Ренаты Литвиновой.

Актриса Рената Литвинова
Фото: Инстаграм Ренаты Литвиновой by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Рената Литвинова

Мария Погребняк не смогла пройти мимо новой фотосессии Ренаты Литвиновой

"У меня просто слов нет. Это же восхитительно. Каждый кадр — чистая эстетика. Ни грамма пошлости, никакой вульгарности. Только изысканность, стиль и безумная, глубокая красота", — написала под кадрами звезда Интернета.

Погребняк призвала никогда не ставить возрастные рамки. Она уверена, что даже в 60 лет женщина не должна прятать своё роскошное тело.

Мария отметила, что Литвина стала для неё мотивацией, так как актриса, по её мнению, составит конкуренцию 20-летним девушкам.

"В 58 и так выглядеть? Да она даст фору любым 20-летним девчонкам!" — отметила блогер.

Блогер предположила, что Рената уделяет большое внимание питанию и физической активности.

"Очень хочу узнать, как она питается, как поддерживает эту идеальную форму", — высказалась Погребняк.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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