Рената Литвинова в 58: фотосессия актрисы заставила задуматься о возрасте

Блогер Мария Погребняк объяснила, чем её впечатлили новые снимки 58-летней актрисы Ренаты Литвиновой.
Мария Погребняк не смогла пройти мимо новой фотосессии Ренаты Литвиновой
"У меня просто слов нет. Это же восхитительно. Каждый кадр — чистая эстетика. Ни грамма пошлости, никакой вульгарности. Только изысканность, стиль и безумная, глубокая красота", — написала под кадрами звезда Интернета.
Погребняк призвала никогда не ставить возрастные рамки. Она уверена, что даже в 60 лет женщина не должна прятать своё роскошное тело.
Мария отметила, что Литвина стала для неё мотивацией, так как актриса, по её мнению, составит конкуренцию 20-летним девушкам.
"В 58 и так выглядеть? Да она даст фору любым 20-летним девчонкам!" — отметила блогер.
Блогер предположила, что Рената уделяет большое внимание питанию и физической активности.
"Очень хочу узнать, как она питается, как поддерживает эту идеальную форму", — высказалась Погребняк.
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
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