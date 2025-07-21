Торопиться опасно: Киркоров заявил о новых жизненных правилах после травмы на концерте

Филипп Киркоров вернулся к жизни после травмы: что он рассказал о возрасте и времени?

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Филипп Киркоров возобновил активность после травмы руки, полученной на концерте.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

В соцсетях он опубликовал чёрно-белое фото в белом кружевном костюме, сопроводив его размышлениями о возрасте.

"В моём возрасте торопиться — опасно, нервничать вредно, доверять — глупо, а бояться поздно. Остаётся только жить в свое удовольствие", — написал 58-летний певец.

На снимке артист выглядел задумчивым.

Поклонники тепло поддержали звезду, пожелав здоровья и долгих лет на сцене: "Берегите себя!", "Хочется видеть вас на Олимпе как можно дольше".

Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на костюме Киркорова загорелась одежда от искр пиротехники. Несмотря на серьёзный ожог руки, он доиграл концерт.

Восстановление из-за сахарного диабета артиста заняло около месяца.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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