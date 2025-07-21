Торопиться опасно: Киркоров заявил о новых жизненных правилах после травмы на концерте

Филипп Киркоров возобновил активность после травмы руки, полученной на концерте.
В соцсетях он опубликовал чёрно-белое фото в белом кружевном костюме, сопроводив его размышлениями о возрасте.
"В моём возрасте торопиться — опасно, нервничать вредно, доверять — глупо, а бояться поздно. Остаётся только жить в свое удовольствие", — написал 58-летний певец.
На снимке артист выглядел задумчивым.
Поклонники тепло поддержали звезду, пожелав здоровья и долгих лет на сцене: "Берегите себя!", "Хочется видеть вас на Олимпе как можно дольше".
Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на костюме Киркорова загорелась одежда от искр пиротехники. Несмотря на серьёзный ожог руки, он доиграл концерт.
Восстановление из-за сахарного диабета артиста заняло около месяца.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
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