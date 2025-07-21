Зловещее эхо прошлого: жизнь Бритни Спирс повторяет кошмарную судьбу её бабушки

Западные таблоиды нашли жуткие совпадения в судьбах Бритни Спирс и её бабушки. Оказалось, родственница певицы пережила трагедию, похожую на её собственную.
В 24 года бабушка Бритни потеряла ребёнка. Вместо поддержки муж объявил её больной и отправил в психиатрическую клинику. Там её пичкали лекарствами, что сломало здоровье и личную жизнь.
Путь Бритни ужасающе похож: болезненный развод, недоверие семьи, принудительный приём препаратов под контролем отца и 13 лет опеки.
Освободившись, певица до сих пор оправляется от пережитого, а её поведение часто шокирует публику. Истинные поклонники видят в этом последствия многолетнего давления.
Новый поворот — слухи об усыновлении Бритни девочки по имени Леннон Лондон. Многие сомневаются, что уязвимая Спирс сейчас способна заботиться о ребёнке, но подтверждений усыновлению пока нет.
Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».
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