Зловещее эхо прошлого: жизнь Бритни Спирс повторяет кошмарную судьбу её бабушки

Спираль безумия: почему Бритни Спирс повторяет трагический путь своей бабушки?

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Западные таблоиды нашли жуткие совпадения в судьбах Бритни Спирс и её бабушки. Оказалось, родственница певицы пережила трагедию, похожую на её собственную.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

В 24 года бабушка Бритни потеряла ребёнка. Вместо поддержки муж объявил её больной и отправил в психиатрическую клинику. Там её пичкали лекарствами, что сломало здоровье и личную жизнь.

Путь Бритни ужасающе похож: болезненный развод, недоверие семьи, принудительный приём препаратов под контролем отца и 13 лет опеки.

Освободившись, певица до сих пор оправляется от пережитого, а её поведение часто шокирует публику. Истинные поклонники видят в этом последствия многолетнего давления.

Новый поворот — слухи об усыновлении Бритни девочки по имени Леннон Лондон. Многие сомневаются, что уязвимая Спирс сейчас способна заботиться о ребёнке, но подтверждений усыновлению пока нет.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».





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