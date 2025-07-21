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Ольга Бузова в образе Мэрилин Монро: откровенная шутка и попытка оправдать выпирающий животик

Бузова пошутила по поводу своего выпирающего животика
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Шоу-бизнес

Перевоплотившаяся в Мэрилин Монро звезда "Дома-2" Ольга Бузова оправдалась по поводу лишних килограммов.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова явилась на VK Fest в образе голливудской дивы Мэрилин Монро. Звезда телестройки применила всё своё актёрское дарование, чтобы передать манеру речи и движения иконы стиля и красоты прошлого.

Повадки Бузовой стали жеманными, а речь — вкрадчивой и кокетливой.

Знаменитость выдала шутку, которая, по её мнению, очень подходит образу Мэрилин Монро.

"Женщина без животика как квартира без мебели", — сказала Ольга.

После этого она трижды пропела поздравление VK Fest с днём рождения, маскируясь под манеру Мэрилин, которая в своё время пела: "С днём рождения, мистер президент!".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Мэрили́н Монро́ (1 июня 1926 — 4 августа 1962) — американская киноактриса, снявшаяся в 29 фильмах в период с 1946 по 1961 год. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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