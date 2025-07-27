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Сын Марии Погребняк решился на смелый шаг: попытка уйти из дома или игра?

Младший сын Погребняк собирает чемоданы: чем обидели ребëнка
1:08
Шоу-бизнес

Младший наследник блогера Марии Погребняк, полугодовалый Володя, не выдержал натиска матери, и решил раньше времени сепарироваться.

Сын блогера Марии Погребняк
Фото: Инстаграм Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Сын блогера Марии Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях забавное видео. На кадрах её младший сын Володя от брака с бизнесменом Игорем Головинским вытаскивает вещи из комода.

Блогер восприняла действия мальчика как попытку уйти из дома. Она принесла ребёнку чемодан, куда он старательно складывал пожитки.

Мария предположила, что наследник хочет пожить у бабушки. Она одобрила решение сына, решив, что мальчик опережает своё развитие.

"Психологи говорят, чем раньше мужчина сепарируется, тем лучше", — написала под кадрами звезда Интернета.

Погребняк признавалась, что практикует жёсткие методы воспитания. Она объясняла, что не позволяет сыну поблажек, когда укладывает его спать. Ребёнок уже понял, что манипулировать матерью бесполезно, поэтому беспрекословно её слушается.

Ранее Мария Погребняк пофлиртовала с бывшим мужем.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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