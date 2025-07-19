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Сыновья Марии Погребняк огребли за немытую посуду: многодетная мать устроила скандал

Мария Погребняк устроила сыновьям разнос за немытую посуду
1:02
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк показала, как её сыновья поплатились за то, что оставили после себя немытую посуду.

Блогер Мария Погребняк с сыновьями
Фото: Инстаграм Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк наглядно продемонстрировала свои жёсткие методы воспитания наследников.

Погребняк включила камеру телефона во время семейных разборок. Звезда Интернета распекла сыновей, которые не помыли за собой посуду.

Многодетная мать не дала приехавшим с курорта наследникам спокойно отдохнуть, уткнувшись в телефоны. Она по очереди подняла всех сыновей и, наставляя на них камеры, заставила мыть грязные тарелки.

"Это кринж", — заявил один из сыновей Марии, однако послушно помыл свою тарелку.

Она предположила, что дисциплину в сыновьях подорвал отдых в Турции, где они успели привыкнуть к формату полного обслуживания.

У Марии Погребняк — четверо сыновей. Трое — от футболиста Павла Погребняка и младший от нового брака с бизнесменом Игорем Головинским.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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