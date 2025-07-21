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Макс её выгнал: Садальский раскрыл секрет неприязни Аллы Пугачёвой к Алёне Кравец

Садальский заявил, что Алёну Кравец выгнали из дома Пугачёвой
1:14
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский расспросил у "настоящей подруги" Аллы Пугачёвой, за что Примадонна не взлюбила Алёну Кравец.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Станислав Садальский иронично отнёсся к заявлениям Алёны Кравец, которая назвала себя подругой Аллы Пугачёвой. При этом Алёна отметила, что состоятельные люди с Рублёвки больше не позовут к себе народную артистку СССР после высказываний певицы о рабах и холопах.

Актёр поделился инсайдерской информацией

"И ещё на десерт… Спросил у настоящей подруги Алуси, про врушку Алёнку. Была у неё эта криворукая педикюрщица Кравец. Макс её выгнал, приставала во время среза мозолей — с просьбами послушать её заунывное пение", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале, имея в виду, возможно, мужа певицы Максима Галкина*.

Станислав Садальский очень трепетно относится к Алле Пугачёвой. Ему очень польстило то, что Примадонна приняла его заявку в друзья в социальных сетях. Он один из немногих поздравлял певицу публично с днём рождения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер и ютубер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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