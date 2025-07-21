Не позовут на корпоративы: Садальский высказался об обиде Алёны Кравец на Аллу Пугачёву

Садальский посочувствовал лишившейся корпоративов на Рублёвке Пугачёвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский снова поднял скандал вокруг Алёны Кравец и её приёмной дочери, осуждая слова певицы об Алле Пугачёвой.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Станислав Садальский неожиданно вернулся к отгремевшему скандалу по поводу сдачи в детский дом приёмной дочери Алёны Кравец.

Поводом к возвращению к старой теме стала новость о том, что Алёна Кравец объявила себя подругой Аллы Пугачёвой.

"Как собачку завели. А потом выкинули. За собак бездомных печально, а здесь приёмный ребенок. Не хочу никого судить, но девчонку реально жаль", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский высмеял заявления Кравец, которая отметила, что жители Рублёвки не простят Аллу Пугачёву за высказывания по поводу "рабов о холопов". Примадонну после таких слов якобы отказываются приглашать на корпоративы.

Такое положение дел, по словам Садальского, является "трагической вестью" для народной артистки СССР.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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