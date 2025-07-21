После 23 лет брака: Михаил Ефремов и Софья Кругликова расстались — что стало причиной?

Михаил Ефремов расстался с женой после выхода на свободу

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Освобождённого из тюрьмы по УДО актёра Михаила Ефремова больше не связывают брачные узы.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ефремов

Как сообщает Telegram-канал Shot, Михаил Ефремов расстался с супругой после выхода из тюрьмы. С Софьей Кругликовой артист состоял в браке 23 года. Противоречия между супругами обострились в момент его попадания в места лишения свободы. Супруги якобы даже перестали общаться.

Источники отмечают, что Ефремов и Кругликова не спешат подавать официальное заявление на развод.

Инсайдеры считают, что к семейному конфликту не хотят привлекать излишнее внимание, так как актёр обещал вести себя примерно. У супругов трое общих детей — дочери Вера (20 лет) и Надежда (18 лет), а также сын Борис (15 лет).

Актёр вовсе не желает попадать на первые полосы СМИ со скандальными заголовками. Ефремов ведёт себя максимально тихо и незаметно.

Ранее актёр Гоша Куценко объяснил, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым в кино.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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