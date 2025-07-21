Ирина Дубцова шокировала признанием: вот почему она высмеивала рэпера Натана

Ирина Дубцова рассказала, как у Натана обстоят дела с женой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова объяснила, почему так издевалась над рэпером Натаном на реалити-шоу.

Фото: ВК-аккаунт Ирины Дубцоввой by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Натан и певица Ирина Дубцова

Ирина Дубцова и рэпер Натан вместе снимались в шоу "Сокровища императора". Когда шёл съёмочный процесс, на ТВ транслировали шоу "Звёзды в джунглях", где Натан сильно отличился, проявляя свою невероятную любвеобильность.

Дубцова и Натан вели себя на шоу как кошка с собакой. Ирина призналась, что рэпер "бесил" её. При этом певица назвала Натана своим близким другом.

Она порадовалась тому, что рэпер сумел наладить отношения с женой после громких публичных скандалов.

"Рада, что они сошлись с супругой, что они нашли общий язык и сумели сохранить семью, это важно", — высказалась исполнительница хита "О нём".

Ранее Натан пожаловался на то, что с ним перестали здороваться соседи.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница «Фабрики звёзд — 4», финалистка проекта «Фабрика звёзд. Возвращение».



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