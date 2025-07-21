Агата Муцениеце и Пётр Дранга провели гендер-пати: все секреты праздника и кто же родится?

Агата Муцениеце и Пётр Дранга узнали пол своего долгожданного малыша

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга устроили самое милое гендер-пати, чтобы узнать пол своего ребёнка.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях видео, на котором они с Петром Дрангой узнают, кто у них родится — мальчик или девочка.

Парочка организовала замысловатый праздник с множеством этапов. Влюблённые писали факты о себе под своими детскими фотографиями. Сопровождали торжество ростовые куклы в виде мишки-мальчика и мишки-девочки.

Будущие супруги делали предположения о поле ребёнка. Муцениеце ставила "на розовое".

В итоге актриса оказалась права — у пары появится на свет девочка.

Ранее Агата Муцениеце объясняла, почему считает, что вынашивает под сердцем девочку. Она отмечала, что стала очень любить красиво одеваться, как "шмотница". Из этого она сделала вывод, что у неё родится дочка.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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