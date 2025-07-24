От слёз к нежности: Светлана Пермякова поделилась опытом воспитания дочери-подростка

Как Светлана Пермякова нашла общий язык с дочерью-подростком

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Пермякова поделилась своим опытом воспитания дочери-подростка Варвары. Актриса рассказала, что прошлый год был непростым из-за переходного возраста девочки, который начался рано, в 11-12 лет. По словам Светланы, это время сопровождалось слезами и истериками как со стороны дочери, так и со стороны самой актрисы.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акация колючая

Звезда посоветовала другим мамам проявлять терпение и любовь к своим детям в этот период, даже если подростки реагируют на заботу с некоторой отстранённостью. Светлана отметила, что в преодолении трудностей ей помогал отец Варвары, и совместными усилиями им удалось наладить отношения. Сейчас, по словам актрисы, Варвара стала более ласковой и нежной, и Светлана рада, что они справились с этим этапом.

Светлана считает, что упрямство дочери передалось ей от отца, и подчёркивает важность уважительного общения и поиска компромиссов, а не попыток "сломать" характер ребенка. Актриса поддерживает эксперименты Варвары с внешностью, даже помогала ей покрасить волосы в фиолетовый цвет.

Что касается будущей профессии, Светлана не настаивает на конкретном выборе. Она спокойно относится к тому, что дочь пока хочет стать бариста или даже мечтает о других, менее престижных, на первый взгляд, профессиях. Актриса с юмором отмечает, что, хотя они с отцом и хотели бы видеть дочь в более "интересной" роли, любая профессия заслуживает уважения. Она даже пошутила, что готова купить дочери хорошую метлу, если та решит стать дворником. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Светла́на Ю́рьевна Пермяко́ва (род. 17 февраля 1972, Пермь) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, участница команды КВН «Парма» (Пермский край), диджей радиостанции «Пионер FM».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.