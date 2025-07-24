Королева шансона раскрывает секреты: что ищет Успенская в мужчине сегодня

Искренность Успенской: Как изменились взгляды певицы на любовь

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На прошедшем VK Fest внимание публики привлекло откровенное интервью Любови Успенской. Королева шансона, известная своей прямотой и чувством юмора, поделилась мыслями об отношениях, вызвав бурный интерес.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

Певица, не стесняясь, рассказала о своём опыте замужества, подчеркнув свою финансовую независимость. Она с иронией отметила, что даже роскошный кабриолет был приобретён ею самостоятельно.

Отвечая на вопрос о росте идеального мужчины, Успенская с присущей ей остротой дала понять, что важна не только внешность.

В ходе беседы артистка призналась, что с годами её приоритеты в выборе партнёра изменились. Если раньше она обращала внимание на красоту, то теперь ценит интеллект.

Успенская выделила ум и щедрость как ключевые качества, которыми должен обладать мужчина. Она подчеркнула, что щедрость — это проявление истинной натуры. Завершая разговор об идеальном партнёре, певица с улыбкой добавила, что хороший вкус — это обязательное условие, ведь он должен выбрать именно её. Об этом сообщает super.ru.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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