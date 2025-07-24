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Кайф не хотеть ничего: Лолита Милявская откровенно рассказала о жизни без романтики

Лолита рассказала о свободе от влюблённости и поиронизировала над молодыми коллегами
1:08
Шоу-бизнес

На главной сцене VK Fest Лолита Милявская выступила с неожиданно откровенным заявлением о жизни после шестидесяти. В диалоге с Ксенией Собчак артистка рассказала о том, как обрела долгожданную свободу от романтических переживаний, и поделилась своим взглядом на современных российских артистов-мужчин, к которым испытывает исключительно материнские чувства.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лолита

"Я наконец свободна от влюблённости, от секса, от всего — это такой кайф, не поверите! Желаю всем дожить до шестидесяти одного и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать", — поделилась она своими ощущениями.

Также она с юмором высказалась о мужчинах российской эстрады. Лолита считает их маленькими и неказистыми, не способными вызвать сильные эмоции, в отличие от Криштиану Роналду, которого певица привела в пример, однако, по её словам, хоть она их не хочет, это не мешает ей их любить.

"Мне они все нравятся как дети. Когда вижу Элджея, говорю про себя: "Ваша бабушка вас любит", — со смехом добавила Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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