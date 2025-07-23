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Модный спор улажен: Митя Фомин рассказал о своём примирении со стилистом Александром Роговым

Митя Фомин прокомментировал конфликт с Александром Роговым
0:41
Шоу-бизнес

На VK Fest в Москве Митя Фомин прокомментировал недавнюю ссору с Александром Роговым, касающуюся выбора одежды. Артист заверил, что все разногласия остались позади.

Митя Фомин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Митя Фомин

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Фомин заявил, что сейчас они с Роговым прекрасно ладят и даже работают вместе. Он назвал их перепалку в соцсетях кратковременным недоразумением, которое успешно разрешилось.

"Мы с Сашей теперь не разлей вода. Я участвую в его проектах, программах. Я считаю, что это было мимолётное недоразумение, которое разрешилось буквально через полгода", — поделился певец.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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