Модный спор улажен: Митя Фомин рассказал о своём примирении со стилистом Александром Роговым

Митя Фомин прокомментировал конфликт с Александром Роговым

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На VK Fest в Москве Митя Фомин прокомментировал недавнюю ссору с Александром Роговым, касающуюся выбора одежды. Артист заверил, что все разногласия остались позади.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Митя Фомин

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Фомин заявил, что сейчас они с Роговым прекрасно ладят и даже работают вместе. Он назвал их перепалку в соцсетях кратковременным недоразумением, которое успешно разрешилось.

"Мы с Сашей теперь не разлей вода. Я участвую в его проектах, программах. Я считаю, что это было мимолётное недоразумение, которое разрешилось буквально через полгода", — поделился певец.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий.



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