SHAMAN и Мизулина: что стоит за отсутствием главы Лиги безопасного интернета в клипе на песню для Интервидения?

SHAMAN прояснил ситуацию с участием Екатерины Мизулиной в клипе на композицию "Прямо по сердцу". Эта песня станет его визитной карточкой на международном музыкальном конкурсе "Интервидение 2025", где он будет представлять Россию.
Как передают РИА Новости, артист объяснил, что решение не включать главу "Лиги безопасного интернета" в видеоряд было принято исключительно по замыслу режиссёра. Об этом певец рассказал во время своего выступления на VK Лектории в Лужниках, отвечая на вопрос ведущей Яны Чуриковой.
"Потому что так решил режиссёр клипа", — лаконично пояснил свою позицию Shaman.
Режиссер клипа Эльвин Фомин в свою очередь добавил, что на роль главной героини проводился тщательный отбор, в результате которого была выбрана профессиональная актриса. Он также отметил, что у Екатерины Мизулиной имеются другие профессиональные обязанности.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
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