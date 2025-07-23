SHAMAN и Мизулина: что стоит за отсутствием главы Лиги безопасного интернета в клипе на песню для Интервидения?

SHAMAN прокомментировал отсутствие Мизулиной в своём новом клипе

SHAMAN прояснил ситуацию с участием Екатерины Мизулиной в клипе на композицию "Прямо по сердцу". Эта песня станет его визитной карточкой на международном музыкальном конкурсе "Интервидение 2025", где он будет представлять Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Как передают РИА Новости, артист объяснил, что решение не включать главу "Лиги безопасного интернета" в видеоряд было принято исключительно по замыслу режиссёра. Об этом певец рассказал во время своего выступления на VK Лектории в Лужниках, отвечая на вопрос ведущей Яны Чуриковой.

"Потому что так решил режиссёр клипа", — лаконично пояснил свою позицию Shaman.

Режиссер клипа Эльвин Фомин в свою очередь добавил, что на роль главной героини проводился тщательный отбор, в результате которого была выбрана профессиональная актриса. Он также отметил, что у Екатерины Мизулиной имеются другие профессиональные обязанности.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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