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Семейство Джигана и Самойловой расширяется: знакомьтесь, енот Педро!

Енот Педро — начало большой фермы: планы Джигана и Самойловой
1:00
Шоу-бизнес

В звёздном семействе Джигана и Оксаны Самойловой радостное событие: у них появился новый питомец — енот по кличке Педро!

Енот
Фото: commons.wikimedia.org by Matthias Barby, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Енот

Для него и других будущих обитателей пара приобрела заброшенный дом с прилегающей территорией, где планирует создать настоящую ферму. По информации super.ru, на участке появится не только множество животных, но и бассейн, баня, детские площадки и даже ресторан.

Недавно супруги столкнулись с обвинениями в том, что используют свои отношения для привлечения внимания. Оксана Самойлова категорически опровергла эти заявления, подчеркнув, что никогда не прибегала к подобным методам. Джиган, в свою очередь, заявил, что его мало волнуют слухи, в отличие от его жены, которая иногда переживает из-за негативных комментариев. Оксана призналась, что ей не нравится, когда их личные конфликты становятся предметом обсуждения в Сети.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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