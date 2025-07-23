Семейство Джигана и Самойловой расширяется: знакомьтесь, енот Педро!

Енот Педро — начало большой фермы: планы Джигана и Самойловой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В звёздном семействе Джигана и Оксаны Самойловой радостное событие: у них появился новый питомец — енот по кличке Педро!

Фото: commons.wikimedia.org by Matthias Barby, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Енот

Для него и других будущих обитателей пара приобрела заброшенный дом с прилегающей территорией, где планирует создать настоящую ферму. По информации super.ru, на участке появится не только множество животных, но и бассейн, баня, детские площадки и даже ресторан.

Недавно супруги столкнулись с обвинениями в том, что используют свои отношения для привлечения внимания. Оксана Самойлова категорически опровергла эти заявления, подчеркнув, что никогда не прибегала к подобным методам. Джиган, в свою очередь, заявил, что его мало волнуют слухи, в отличие от его жены, которая иногда переживает из-за негативных комментариев. Оксана призналась, что ей не нравится, когда их личные конфликты становятся предметом обсуждения в Сети.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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