Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Лиги защитников пациентов объяснил, куда обращаться, если не приехала скорая
Мульчирование требует слоя от 5 до 10 см и не допускает закапывания
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве установится жаркая и сухая погода
Рост импорта: российский алюминий находит новые рынки вопреки санкциям
Эфирные масла цитрусовых и солнце: опасности для вашей кожи летом
Енот Педро — начало большой фермы: планы Джигана и Самойловой
Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе начала карьеру стилиста с работы с Анной Делви
Кошки показывают свою привязанность с помощью моргания
В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу

Развод не помеха: как Мария Погребняк строит отношения с бывшим и нынешним мужьями

Мария Погребняк раскрыла детали личной жизни и отношений с Павлом Погребняком
Шоу-бизнес

На прошедшем в Москве VK Fest блогер Мария Погребняк поделилась подробностями своей личной жизни в интервью порталу Super.ru. Особое внимание было уделено её отношениям с бывшим мужем, известным футболистом Павлом Погребняком.

Кактус
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кактус

Несмотря на развод, Мария и Павел сохранили тёплые и дружеские отношения, продолжая вместе воспитывать общих сыновей. На вопрос о том, как её нынешний супруг Игорь Головинский относится к такому тесному общению с экс-супругом, Мария ответила с уверенностью.

"Игорек, мне кажется, ты не ревнуешь, ты всё понимаешь", — обратилась она к своему мужу.

По словам Марии, её нынешний брак не страдает от такой ситуации, а наоборот, она считает отношения с бывшим мужем здоровыми.

Бизнес-леди подчеркнула, что для неё важно, чтобы дети видели, как их родители, несмотря на расставание, продолжают поддерживать друг друга и сохранять позитивное общение. Это, по её мнению, положительно сказывается на атмосфере в семье и благополучии детей.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
Илорская церковь Святого Георгия в Абхазии: архитектурное чудо XI века — мнение гидов
Камеру у двери можно поставить без согласия соседей — разъяснение юристов
Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря
Биолог Т. Алексеева рассказала, какие ягоды полезны для сердца
Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю
Цветы к дому Мельниковой на Мойке: исторический особняк привлекает поклонников поэтов
11 форм ожирения: Как генетика меняет подход к лечению и профилактике
Депутат Заварзин объяснил цель круглогодичного призыва в армию
85-летний актёр Кромвелл о переходе в веганство: личное откровение после съёмок Бэйба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.