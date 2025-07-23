Развод не помеха: как Мария Погребняк строит отношения с бывшим и нынешним мужьями

Мария Погребняк раскрыла детали личной жизни и отношений с Павлом Погребняком

На прошедшем в Москве VK Fest блогер Мария Погребняк поделилась подробностями своей личной жизни в интервью порталу Super.ru. Особое внимание было уделено её отношениям с бывшим мужем, известным футболистом Павлом Погребняком.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кактус

Несмотря на развод, Мария и Павел сохранили тёплые и дружеские отношения, продолжая вместе воспитывать общих сыновей. На вопрос о том, как её нынешний супруг Игорь Головинский относится к такому тесному общению с экс-супругом, Мария ответила с уверенностью.

"Игорек, мне кажется, ты не ревнуешь, ты всё понимаешь", — обратилась она к своему мужу.

По словам Марии, её нынешний брак не страдает от такой ситуации, а наоборот, она считает отношения с бывшим мужем здоровыми.

Бизнес-леди подчеркнула, что для неё важно, чтобы дети видели, как их родители, несмотря на расставание, продолжают поддерживать друг друга и сохранять позитивное общение. Это, по её мнению, положительно сказывается на атмосфере в семье и благополучии детей.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий.





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