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Когда любовь становится бременем: психолог раскрывает главную ошибку Леры Кудрявцевой в браке с Игорем Макаровым

Психолог о союзе Кудрявцевой и Макарова: Роль спасателя и эмоциональная незрелость
1:46
Шоу-бизнес

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками своими переживаниями, связанными с длительной борьбой её мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с алкогольной зависимостью. Звезда НТВ, которая на 16 лет старше супруга, рассказала о многолетних попытках помочь ему справиться с проблемой, включая визиты к врачам, реабилитационные центры и процедуры кодирования. Несмотря на все усилия, желаемого результата достичь не удалось.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Несмотря на критику со стороны общественности, Кудрявцева решила остаться с мужем, заявив, что "нет идеальных историй". Пара состоит в браке с 2013 года.

В интервью для Woman.ru психолог Ксения Куклина прокомментировала ситуацию, отметив, что в отношениях Кудрявцевой и Макарова, возможно, присутствует созависимое поведение. По мнению эксперта, корнем проблем в их браке стало то, что Кудрявцева значительно старше мужа.

"Женщина, выбирая партнёра значительно моложе себя, часто неосознанно принимает на себя не только роль супруги, но и матери. А мужчина в такой паре, особенно если он эмоционально незрел, продолжает жить в парадигме подростка: импульсивные желания, избегание ответственности и ориентация на сиюминутные удовольствия", — считает психолог.

Куклина подчеркнула, что попытки "спасти" партнёра, который, возможно, не нуждается в такой помощи, могут привести к нарушению его личных границ. Психолог советует вместо бесконечных попыток "исправить" партнёра задаться вопросом, не пора ли закончить отношения, в которых страданий больше, чем радости.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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