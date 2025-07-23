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Сходство позиций или плагиат? Яна Поплавская обратилась к Екатерине Мизулиной с необычным предложением

Яна Поплавская уличила Екатерину Мизулину в копировании её постов
1:26
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выразила обеспокоенность по поводу контента, публикуемого Екатериной Мизулиной. В своём Telegram-канале Поплавская поделилась примерами, где её собственные посты, по её мнению, были воспроизведены Мизулиной.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Актриса отметила поразительное сходство в текстах, намекая на возможное заимствование идей. При этом Поплавская предложила Мизулиной более тесное сотрудничество в публичном пространстве. Она призвала главу Лиги безопасного интернета к "синхронным публикациям" материалов, направленных на поддержку страны и противодействие тем, кого она считает предателями.

"Пишем прям как родные души, как один человек, даже можно было бы подумать, что Екатерина занимается плагиатом. Нет, мне приятно, конечно. Но хочу попросить Екатерину синхронно со мной публиковать и другие посты — например, о недопустимости возвращения предателей, как Хаматова, Ургант и прочих. Самые интересные посты, Екатерина, я даже могу присылать Вам лично", — высказалась Яна Поплавская.

В заключение своего обращения к Екатерине Мизулиной Яна Поплавская призвала её к совместным действиям.

"Будем как один человек — писать и стоять спина к спине: действовать против врагов и предателей, за Россию и за народ", — подытожила актриса.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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