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Психолог о Собчак: почему сохранять в себе блондинку в шоколаде — это сила, а не инфантильность

Психологический разбор: почему Собчак не боится быть собой
1:49
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась своими ощущениями, заявив, что чувствует себя зрелой и уверенной. При этом она призналась, что внутри неё по-прежнему живут образы "блондинки в шоколаде" из нулевых и "хулиган". На первый взгляд, это может показаться продуманным пиар-ходом, однако, по мнению психолога Инны Мирной, за этим стоит глубокая внутренняя позиция.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

В беседе с изданием "Страсти" эксперт пояснила, что такое заявление Собчак демонстрирует не попытку избежать взросления, а, наоборот, его осознанное принятие.

"Когда взрослый человек сохраняет в себе юную, лёгкую и игривую часть — это не застой, а интеграция личности", — считает психолог.

В современном обществе, где возраст часто ассоциируется с ответственностью и унынием, Собчак показывает, что зрелость не означает отказ от своей внутренней "игры", а скорее умение гармонично её использовать. Это выбор быть искренней с собой, даже если такой подход выходит за рамки общепринятых представлений о возрасте. Собчак не отвергает ни одну свою сторону, и это не только не мешает ей быть взрослой, но и делает её личность более многогранной и интересной. Она умеет быть разной, и в этой её сила.

"Женщина, которая умеет принимать свою "лёгкую" часть — игривость, смех, как правило, чувствует себя включённой в жизнь. Это не про наивность. Это про свободу быть собой. В этом смысле Ксения — одна из тех, кто не предала себя ради социальных норм. Она взрослая, но не загнанная в рамки. И тем самым вдохновляет других: можно жить по своим правилам, без возрастного ценза", — объясняет Инна Мирная.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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