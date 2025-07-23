Агутин обещает сюрприз к Новому году: новый альбом кавер-версий отечественных хитов

Леонид Агутин готовит для поклонников новый музыкальный сюрприз — альбом, состоящий из кавер-версий песен отечественных исполнителей. Это будет уже не первый подобный проект в творческой карьере артиста, ведь в 2018 году он уже радовал слушателей сборником из 18 кавер-композиций.
Сам Леонид Агутин поделился планами с агентством ТАСС, отметив, что работа над новым релизом практически завершена. По предварительным данным, альбом может увидеть свет ближе к концу года, возможно, к Новому году. Певец подчеркнул, что ждёт лишь подходящего момента для выпуска.
В грядущем альбоме будут представлены каверы на композиции в различных интерпретациях. В частности, в него войдёт песня, которую Агутин исполнил вместе с Николаем Расторгуевым в рамках трибьюта.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
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