Отсутствие нравственных проблем и терзаний: адвокат семьи Тиммы обвиняет Седокову в безразличии к трагедии

Адвокат семьи Тиммы: Седокова игнорирует скорбь, наслаждаясь жизнью

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Публичный конфликт между адвокатом семьи Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой разгорелся с новой силой. Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста, выразила в своём личном блоге резкое недовольство поведением артистки после трагической смерти её бывшего мужа.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

Гаврилову возмутило, что Седокова, по её мнению, ведёт себя так, словно ничего не произошло, посещая светские мероприятия и демонстрируя беззаботность. Адвокат подчеркнула, что в то время как многие выражают сочувствие и поддержку семье Тиммы, певица, напротив, наслаждается жизнью. Особое негодование вызвала предполагаемая позиция некоторых звёздных коллег Седоковой, игнорирующих ситуацию, и одного из Telegram-каналов, который, по словам Гавриловой, занимается "пиаром" певицы, блокируя критические комментарии.

"Жена Тиммы ведёт расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний", — возмутилась адвокат семьи Яниса Тиммы.

Сама Анна ранее говорила, что она радуется жизни не потому, что ей нет дела до произошедшего, а как раз наоборот: по словам певицы, Янис хотел, чтобы она была счастливой, и она выполняет его желание.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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