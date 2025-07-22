Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки при стирке, которые ускоряют износ одежды: как избежать их
Простой способ чистки окон с использованием глицерина
Черное поло, льняное платье и джорты — главные бюджетные покупки лета
Волна-изгой высотой 25 метров поразила нефтяную платформу в Северном море
Андрей Саблин назвал прыжки эффективным способом утренней активации
При фитофторе на томатах используют обработку горячей водой до 70 градусов
Итальянские ленивые вареники с творогом и сыром: рецепт с песто
Иск к клинике: жена Алибасова-младшего требует компенсацию за необратимую слепоту
Личинки майского жука поедают корни деревьев и вредят урожаю

Отсутствие нравственных проблем и терзаний: адвокат семьи Тиммы обвиняет Седокову в безразличии к трагедии

Адвокат семьи Тиммы: Седокова игнорирует скорбь, наслаждаясь жизнью
1:30
Шоу-бизнес

Публичный конфликт между адвокатом семьи Яниса Тиммы и певицей Анной Седоковой разгорелся с новой силой. Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста, выразила в своём личном блоге резкое недовольство поведением артистки после трагической смерти её бывшего мужа.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

Гаврилову возмутило, что Седокова, по её мнению, ведёт себя так, словно ничего не произошло, посещая светские мероприятия и демонстрируя беззаботность. Адвокат подчеркнула, что в то время как многие выражают сочувствие и поддержку семье Тиммы, певица, напротив, наслаждается жизнью. Особое негодование вызвала предполагаемая позиция некоторых звёздных коллег Седоковой, игнорирующих ситуацию, и одного из Telegram-каналов, который, по словам Гавриловой, занимается "пиаром" певицы, блокируя критические комментарии.

"Жена Тиммы ведёт расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний", — возмутилась адвокат семьи Яниса Тиммы.

Сама Анна ранее говорила, что она радуется жизни не потому, что ей нет дела до произошедшего, а как раз наоборот: по словам певицы, Янис хотел, чтобы она была счастливой, и она выполняет его желание.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Депутат Чепа назвал ошибкой выход США из ЮНЕСКО
SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей на лечение в Москву
Восемь кварталов дефляции: как это сказывается на высококонкурентных секторах Китая
Фестиваль Двух Миров сделает Сполето культурным центром Умбрии в 2025 году
Новосибирский институт ускорил осмотр сборок ядерного топлива для НЗХК
Диетолог де Льюк: в разрезанных бахчевых быстро развиваются бактерии
Советы по разморозке морозильной камеры и предотвращению обледенения
Объекты ВСУ подверглись одному из мощнейших ударов российской армии
Назван способ возместить ущерб из-за затопления ливнем
Рецепт фруктового сорбета с персиком, грушей и малиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.