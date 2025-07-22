Мама рэпера Тимати объяснила, почему она против карьеры блогеров для внуков

Симона Юнусова о будущем внуков: блогинг — хобби, а не профессия

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, высказала свои пожелания относительно будущего своих внуков. Она поделилась своими мыслями на VK fest, отметив, что не хотела бы, чтобы их основной деятельностью стал исключительно блогинг.

Фото: flickr.com by TAKA@P.P.R.S, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ноутбук

По словам Симоны, она не против самого увлечения интернет-творчеством, но считает, что оно должно оставаться скорее хобби, а не основной профессией. Она выразила надежду, что внуки сначала получат образование и приобретут ценный жизненный опыт, прежде чем посвящать себя ведению блога и общению с широкой аудиторией.

"Я очень надеюсь, что этого не случится. Я не то что бы против! Я просто не понимаю, о чём эта профессия, если вообще можно назвать это профессией.", — поделилась мнением Симона.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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