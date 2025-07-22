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Правда о покорении Эвереста: Виктория Боня прокомментировала обвинения в обмане

Виктория Боня объяснила, почему подделать покорение Эвереста нельзя
1:06
Шоу-бизнес

На VK Fest в Москве, который прошёл 19 июля 2025 года, Виктория Боня прокомментировала слухи о том, что её восхождение на Эверест было сфабриковано. В интервью "Комсомольской правде" телеведущая подчеркнула, что в альпинистском сообществе подобный обман невозможен. Она привела пример с девушкой, которая попыталась выдать себя за покорительницу Эвереста, но была разоблачена и вынуждена удалить свои аккаунты в социальных сетях.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Боня отметила, что организация, сопровождавшая её в экспедиции, рисковала бы своей лицензией, если бы допустила подлог. Она подчеркнула, что в экспедиции участвуют десятки людей, каждый из которых платит значительные суммы, и никто не позволит кому-либо сфальсифицировать восхождение. По словам телеведущей, получить сертификат о покорении Эвереста, не побывав на вершине, попросту невозможно.

"Никогда тебе не дадут сертификат, что ты был на Эвересте, если ты на нём не был", — объяснила телеведущая.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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