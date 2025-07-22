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Прохор Шаляпин встал на защиту Вали Карнавал после утечки личных фото — вот что он сказал

Прохор Шаляпин поддержал Валю Карнавал в непростой ситуации
0:52
Шоу-бизнес

Недавно популярная блогерша Валя Карнавал столкнулась с серьёзной проблемой: в интернете появились её личные фотографии, которые были опубликованы без её согласия. В то время как многие из её коллег по цеху предпочли проигнорировать этот инцидент, певец Прохор Шаляпин выразил свою поддержку.

Валя Карнавал
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валя Карнавал

На фестивале VK Fest в "Лужниках" Шаляпин открыто и с уважением прокомментировал ситуацию.

"Ты в шикарной форме", — обратился он к Вале.

Тем временем правоохранительные органы задержали группу лиц, которые пытались вымогать деньги у Вали Карнавал за интимные снимки. Теперь им грозит уголовная ответственность по статьям, связанным с нарушением частной жизни и незаконным оборотом материалов откровенного характера. Об этом сообщает super.ru.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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