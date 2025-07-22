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Радоваться важнее: Рената Литвинова призналась, что пьёт шампанское в неограниченном количестве

Рената Литвинова пьёт шампанское без подсчёта бокалов
1:29
Шоу-бизнес

Рената Литвинова, обосновавшаяся во Франции с начала событий на Украине, поделилась секретами своей стройности. 58-летняя режиссёр, чья подтянутая фигура вызывает восхищение и даже опасения у подписчиков (некоторые подозревают её в анорексии, но сама Рената эти слухи игнорирует), раскрыла свои "рецепты красоты".

Шампанское
Фото: commons.wikimedia.org by terence, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампанское

Ежедневная рутина звезды включает в себя активные занятия: утро начинается с игры в теннис, а затем следует плавание в море. Кроме того, Рената не пренебрегает тренировками в спортзале или дома, используя гантели и фитнес-резинки.

Что касается питания, то рацион Литвиновой довольно лаконичен. Завтрак состоит из чашки кофе, а обед — из небольшой порции рыбы. Однако, как призналась сама Рената в своём Telegram-канале, у неё есть своя слабость.

"Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчёта бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее", — рассказала Рената в своём Telegram-канале.

Такой подход к питанию вызвал неоднозначную реакцию у ее аудитории. Многие подписчики выразили обеспокоенность, задаваясь вопросом, ужинает ли Рената вообще, поскольку об этом она не упомянула. Некоторые комментаторы прямо указали на возможные проблемы с пищевым поведением.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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