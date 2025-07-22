Белый комочек счастья: Азиза рассказала о неожиданном спасении котёнка от вороны

Новая звезда в доме Азизы: котёнок Моника Беллуччи обрела дом

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдали от шумной Москвы, в тихом загородном доме, певица Азиза нашла умиротворение в компании своих четвероногих друзей — породистых собак. Недавно к этой дружной семье прибавился ещё один член — крошечный котёнок, спасённый от коварной вороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Utsiny, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Котёнок

Однажды привычный ритм жизни нарушил яростный лай собак. Азиза, встревоженная шумом, выбежала во двор и замерла в изумлении. Ворона, словно в зловещем кино, пыталась унести котёнка! Собаки, не раздумывая, бросились в погоню, и птица, испугавшись, выпустила свою добычу.

«Когда я выскочила на улицу, увидела, что сидит белоснежный котёнок, а вокруг него — мои собаки. Все растерянные: не знают, что делать. Я сразу схватила котёнка, и домой», — поделилась певица историей спасения с mk.ru.

Решение пришло мгновенно — малышка останется с ней. Оказалось, что это девочка, и Азиза, вдохновлённая красотой итальянской актрисы, назвала её Моникой Беллуччи.

Певица верит, что появление белого котёнка — это добрый знак. Для неё белая кошка — символ исцеления, а себя она считает "целителем душ". Азиза признаётся, что быстро подружилась с Моникой, которая уже успела стать настоящей леди.

Уточнения

Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица, композитор и поэтесса-песенник.



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