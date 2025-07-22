Вызывающее поведение: Брухунову раскритиковали за манеры в костромском музее

Туристы недовольны поведением Татьяны Брухуновой на экскурсии в Костроме

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову недавно видели на культурном мероприятии в Костроме. По сообщениям очевидцев, 36-летняя блогерша посетила местный музей в составе экскурсионной группы.

Фото: commons.wikimedia.org by Slav Yakounin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кострома

Однако, как передаёт Telegram-канал Admin.Anshlak, встреча с ней оставила у некоторых посетителей музея не самое лучшее впечатление. По словам одного из туристов, Брухунова вела себя на экскурсии вызывающе, проталкиваясь вперёд и не уступая дорогу другим участникам. Также отмечается, что её поведение было расценено как высокомерное. Турист добавил, что узнать супругу ведущего "Смехопанорамы" было нетрудно, в том числе и по её головному убору.

Стоит отметить, что сама Татьяна Брухунова ранее делилась в социальных сетях информацией о своих поездках по Костромской области. Она публиковала фотографии из музея "Лесной терем Асташево" и упоминала о планах провести "девичник на кораблике".

Уточнения

Кострома́ — город в России на реке Волге, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году. Административный центр Костромской области, речной порт.



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