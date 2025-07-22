Ты для меня слишком старый: Любовь Успенская на корню пресекла ухаживания Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин попытался пофлиртовать с Любовью Успенской

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На музыкальном фестивале VK Fest в Москве произошёл забавный инцидент с участием Любови Успенской и Прохора Шаляпина. Во время выступления на сцене Шаляпин решил обратиться к певице с комплиментами и попыткой флирта.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

"Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет", — сказал Прохор.

Однако Успенская не осталась в долгу и с юмором ответила на его слова, намекнув на разницу в возрасте.

"Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моём вкусе. А во-вторых, я слишком молодая для тебя!" — заявила она.

Этот момент был запечатлён на видео и опубликован на официальной странице телеканала МУЗ-ТВ в социальной сети. Зрители, присутствовавшие на фестивале, встретили ответ певицы аплодисментами, а в комментариях под видео пользователи высоко оценили чувство юмора обоих артистов.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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