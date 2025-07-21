Две звезды, два мнения: почему Шаляпин избегает общения с Киркоровым

Непризнание и обиды: что стоит за враждой Шаляпина и Киркорова

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отношения между Прохором Шаляпиным и Филиппом Киркоровым далеки от дружеских. Между артистами существует давнее противостояние, которое проявляется в полном отсутствии общения и явном неприятии друг друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Источники утверждают, что корни конфликта уходят в Париж, где, по одной из версий, Филиппа Бедросовича не узнали, но при этом назвали звездой Прохора. Этот инцидент, как говорят, сильно задел самолюбие поп-короля. Впоследствии обиженный Киркоров якобы выразил своё недовольство по поводу участия Шаляпина в одном из проектов, предрекая, что это вызовет напряжение.

Сам Прохор Шаляпин открыто демонстрирует своё негативное отношение к коллеге. Он не стремится к общению с Филиппом Киркоровым и не видит в этом никакой проблемы.

"Я понял, что не со всеми надо общаться. Я не общаюсь на сегодняшний день. Может, когда-нибудь мы помиримся", — не исключил, однако, исполнитель в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Прохор также заявляет, что народный артист, по его мнению, часто создаёт препятствия на его творческом пути, что вызывает у него сильное раздражение.

"Сколько можно мне палки в колёса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живём, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем", — отметил Шаляпин.

При этом Прохор Шаляпин признаёт, что Филипп Киркоров уже успел оставить свой след в истории.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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