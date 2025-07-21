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Яна Поплавская под огнём критики: вот как актриса защищает свою репутацию

Яна Поплавская рассказала о своей волонтёрской деятельности
1:23
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выразила недовольство в ответ на критику со стороны блогера, который назвал её "бомондом" и упрекнул в лицемерии. Он отметил, что, осуждая россиян за посещение развлекательных мероприятий в условиях трагедии, артистка сама не проявляет готовности жертвовать своим комфортом. В ответ на это Поплавская подчеркнула, что её многолетняя работа в сфере волонтёрства и благотворительности известна многим, кто получил помощь.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Актриса отметила, что не собирается тратить время на обсуждение с теми, кто не понимает её деятельности. Она напомнила, что помогала детям, пожилым людям, беженцам и военнослужащим. Поплавская также выразила обеспокоенность тем, что подобные высказывания могут подорвать доверие к волонтёрам и их усилиям в помощи стране.

"А что вы знаете-то о Поплавской? Даже не буду перед свиньями бисер метать, рассказывая, сколько сделано за годы волонтёрства и занятия благотворительностью. Об этом прекрасно знают тысячи людей, получившие помощь, среди которых дети, женщины, старики, пострадавшие от войны, от наводнений, беженцы, инвалиды, сироты. И бойцы, конечно, которым и я технику и форму передаю, но и в тылу в госпиталях помогаю", — высказалась Поплавская.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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