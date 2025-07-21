Неожиданный транспорт для звезды: как Регина Тодоренко приехала на VK Fest

Регина Тодоренко, ожидающая третьего малыша, произвела настоящий фурор на VK Fest, прибыв на мероприятие весьма необычным способом. Телеведущая выбрала для своего появления эффектный выход: она приехала на фестиваль в машине скорой помощи.
Как сообщает Woman.ru, звезда "Ледникового периода" прошлась по красной дорожке в сопровождении медиков, эффектно выехав из кареты неотложной помощи. Несмотря на начавшийся дождь, Регина не растерялась и с удовольствием пообщалась с ведущим фестиваля Прохором Шаляпиным. Для своего выхода она выбрала белоснежное объёмное платье, которое выгодно подчеркнуло её округлившийся живот.
Хотя слухи о грядущем пополнении в семье Регины появились ещё весной, сама знаменитость решила сохранить интригу до седьмого месяца беременности. Своей новостью она поделилась в день рождения, объяснив, что не стремилась к лишнему ажиотажу, а просто хотела насладиться этим особенным моментом в кругу близких.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.