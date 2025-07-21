Неожиданный транспорт для звезды: как Регина Тодоренко приехала на VK Fest

Скорая помощь для Регины Тодоренко: звезда удивила публику на VK Fest

Регина Тодоренко, ожидающая третьего малыша, произвела настоящий фурор на VK Fest, прибыв на мероприятие весьма необычным способом. Телеведущая выбрала для своего появления эффектный выход: она приехала на фестиваль в машине скорой помощи.

Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Регина Тодоренко

Как сообщает Woman.ru, звезда "Ледникового периода" прошлась по красной дорожке в сопровождении медиков, эффектно выехав из кареты неотложной помощи. Несмотря на начавшийся дождь, Регина не растерялась и с удовольствием пообщалась с ведущим фестиваля Прохором Шаляпиным. Для своего выхода она выбрала белоснежное объёмное платье, которое выгодно подчеркнуло её округлившийся живот.

Хотя слухи о грядущем пополнении в семье Регины появились ещё весной, сама знаменитость решила сохранить интригу до седьмого месяца беременности. Своей новостью она поделилась в день рождения, объяснив, что не стремилась к лишнему ажиотажу, а просто хотела насладиться этим особенным моментом в кругу близких.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.