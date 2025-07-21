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Когда мечты о рассвете рушатся: Дима Билан попал в неприятную ситуацию в Турции

Земля общая: Дима Билан столкнулся с непростыми правилами в Каппадокии
1:22
Шоу-бизнес

Известный российский певец Дима Билан, отправился на заслуженный отдых в живописную Турцию. Однако его пребывание в Каппадокии было омрачено неприятным инцидентом, которым артист поделился со своими подписчиками в социальной сети.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Исполнитель хита "Мечтатели" специально выбрал Каппадокию, чтобы насладиться незабываемым зрелищем — рассветом на фоне множества воздушных шаров. Но его планы были нарушены. Оказалось, что популярное место для наблюдения за этим чудом природы было занято другими туристами, которые не пускали Билана и других желающих полюбоваться рассветом.

Ситуация вызвала у артиста справедливое негодование. 43-летний победитель шоу "Маска" попытался разрешить конфликт мирным путём, обратившись к тем, кто загородил проход, с просьбой поделиться местом. Однако его попытка не увенчалась успехом. Туристы сослались на некие "правила", которые, по мнению Билана, были совершенно необоснованными, ведь земля, как он подчеркнул, общая.

"Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!" — говорю им я, на что они отвечают: "Такие правила". Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в лёгкий конфликт", — рассказал Билан.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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