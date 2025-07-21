Минимализм вместо старины: Анна Семенович преображает своё жилище

Анна Семенович решила провести косметический ремонт в квартире

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович решила обновить своё жилище. Певица и телеведущая поделилась в своём Telegram-канале, что планирует провести косметический ремонт в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

По словам Анны, последний раз преображение её дома происходило около 12 лет назад, и с тех пор интерьер, как она сама отмечает, успел порядком устареть. В рамках предстоящих работ звезда намерена заменить мебель в гардеробной и гостиной, а также освежить стены, перекрасив их, и установить новые потолки.

"Всё будет более минималистичное. Я уже повзрослела и хочу сделать что-то более современное и стильное", — поделилась артистка.

Стоит отметить, что ранее Анна Семенович уже делилась с поклонниками необычной историей, связанной с её предыдущим жильём. Певица рассказывала, что была вынуждена съехать из квартиры из-за того, что ей начали сниться кошмары, а по ночам она слышала шаги посторонних.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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