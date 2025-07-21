Natan делится опытом: как помочь сыну-подростку осознать ценность свободы

Natan поделился своими методами воспитания 13-летнего сына

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный рэпер Natan поделился в своём Telegram-канале размышлениями о воспитании старшего сына Натанаэля, которому недавно исполнилось 13 лет. Этот возраст, по словам музыканта, является непростым периодом как для подростка, так и для родителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Страна FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Натан

Natan описал типичные черты подросткового возраста: стремление к независимости, желание идти против правил, внутренние конфликты и поиск себя. Он подчеркнул, что каждый день становится испытанием для взаимопонимания между поколениями, и главная задача отца — помочь сыну осознать ценность свободы и правильно её использовать.

Рэпер провел интересную параллель, сравнив жизнь подростка в родительском доме с пребыванием в пятизвёздочном отеле с системой "всё включено". Он считает, что в этот период важно использовать предоставленные возможности для развития и заложить фундамент для будущих успехов. Однако Natan признаёт, что простое наставление не всегда работает, а лучший способ мотивировать сына — это собственный пример.

"Как гласит истина: "Начни с себя". Всё так и работает, сын внимательно наблюдает. Когда отец в хорошей форме, щегол старается не отставать от меня, а когда у бати пузо, то я вижу, как пацан расслабляется", — поделился рэпер.

Natan не скрывает, что с возрастом ему самому становится всё труднее поддерживать спортивную форму и следить за питанием. Он признался, что иногда поддаётся соблазну расслабиться, съесть что-нибудь вредное и провести вечер перед телевизором, однако, несмотря на эти трудности, рэпер напоминает себе и своим подписчикам: "А кто сказал, что будет легко?"

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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