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Наш страшный секрет раскрыли: Буйнов прокомментировал новость о том, что он отец Олеси Судзиловской

Александр Буйнов посмеялся над новостью о том, что Олеся Судзиловская является его дочерью
1:18
Шоу-бизнес

Александр Буйнов не смог сдержать смеха, прочитав недавние слухи о себе. Особое удивление и веселье у 75-летнего артиста вызвала информация, где 51-летнюю актрису Олесю Судзиловскую назвали его дочерью.

Александр Буйнов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Буйнов

"Я люблю профессионалов во всём. Тем более людей, которые что-то делают в публичном и массовом пространстве. Я долго смеялся, увидев этот пост… Как же надо наплевательски относиться к себе и своей работе, чтобы такое выдать", — поделился своими эмоциями Буйнов в личном блоге.

Певец подчеркнул, что его с Судзиловской связывают тёплые дружеские отношения и актриса часто бывает у него в гостях. Он обратился к ней в своём посте и с юмором назвал фейковую информацию их общим страшным секретом.

"Олеська, наш страшный секрет раскрыли. Ждём новую волну сплетен, хотя в нашей профессии это стало нормой. Товарищи журналисты, вы хоть иногда звоните — уточняйте информацию и факты. Но за поднятое настроение — спасибо!" — посмеялся Буйнов.

Олеся Судзиловская также с юмором отреагировала на эту новость, поинтересовавшись, знает ли об этом жена Буйнова.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии «Единая Россия».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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