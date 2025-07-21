От манипуляций до рекламных контрактов: как 13-летняя дочь Бони зарабатывает больше многих взрослых

13-летняя дочь Виктории Бони заработала 125 тысяч рублей за день

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась впечатляющими успехами своей дочери. Как стало известно из репортажа StarHit, 13-летняя Анджелина за один день смогла заработать внушительную сумму — около 125 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Эти новости появились после того, как Виктория вместе с дочерью посетила Москву для участия в мероприятии, посвящённом сотрудничеству бренда LOU LOU с BONYA BEAUTY. В рамках визита журналист Георгий Иващенко пообщался со звездой.

В ходе беседы выяснилось, что Анджелина не получает гонорар за съёмки в роликах матери. Её доход формируется иначе. Как рассказала сама Боня, её дочь получила 1600 долларов (примерно 125 тысяч рублей) за рекламный контракт. При этом Виктория с юмором отметила, что иногда использует "манипулятивные" методы, чтобы уговорить дочь сниматься для их совместных видео, например, угрожая забрать телефон.

Виктория также прокомментировала сдержанное поведение Анджелины в кадре, объяснив это особенностями её характера. По словам Бони, её дочь с самого рождения проявляла независимость и не стремилась к объятиям, что она связывает со "скандинавским темпераментом" Анджелины.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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