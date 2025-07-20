Слухи о разводе Дибровых: Полина объяснила причину перемен в жизни семьи

Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, впервые высказалась по поводу появившихся в прессе и интернете слухов о возможном разрыве их отношений. Причиной для таких домыслов стало то, что Дмитрий перестал появляться в социальных сетях Полины, а также пара перестала выходить в свет вместе. Поклонники пары и инсайдеры из их окружения начали активно обсуждать семейные проблемы, предполагая, что супруги расстались.
Однако Полина решительно опровергла эти предположения. Она объяснила, что Дмитрий временно исчез из её блога по его собственной просьбе. Телеведущий активно занимается своим преображением и стремится сбросить вес, чтобы предстать перед публикой в новом образе в предстоящем сезоне. Полина поделилась, что Дмитрий уже добился значительных результатов, сбросив 20 килограммов, и уверена, что его новая внешность произведёт фурор. Она подчеркнула, что это их совместное решение, направленное на улучшение формы Дмитрия, и в их семье всё в порядке.
Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий Дибров действительно заметно помолодел, что также породило слухи о возможных пластических операциях. Сам телеведущий категорически отвергает подобные предположения, заявляя, что считает старение естественным процессом и никогда не обращался к пластическим хирургам. Об этом сообщает "СтарХит".
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
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