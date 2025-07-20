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Слухи о разводе Дибровых: Полина объяснила причину перемен в жизни семьи

Полина Диброва развеяла слухи о расставании с мужем Дмитрием
1:32
Шоу-бизнес

Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, впервые высказалась по поводу появившихся в прессе и интернете слухов о возможном разрыве их отношений. Причиной для таких домыслов стало то, что Дмитрий перестал появляться в социальных сетях Полины, а также пара перестала выходить в свет вместе. Поклонники пары и инсайдеры из их окружения начали активно обсуждать семейные проблемы, предполагая, что супруги расстались.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Однако Полина решительно опровергла эти предположения. Она объяснила, что Дмитрий временно исчез из её блога по его собственной просьбе. Телеведущий активно занимается своим преображением и стремится сбросить вес, чтобы предстать перед публикой в новом образе в предстоящем сезоне. Полина поделилась, что Дмитрий уже добился значительных результатов, сбросив 20 килограммов, и уверена, что его новая внешность произведёт фурор. Она подчеркнула, что это их совместное решение, направленное на улучшение формы Дмитрия, и в их семье всё в порядке.

Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий Дибров действительно заметно помолодел, что также породило слухи о возможных пластических операциях. Сам телеведущий категорически отвергает подобные предположения, заявляя, что считает старение естественным процессом и никогда не обращался к пластическим хирургам. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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