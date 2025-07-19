Муж Ани Лорак выучил русский язык и рассказал, что сделает в случае плохого настроения певицы

Ани Лорак поделилась видеороликом, на котором её муж-испанец говорит по-русски

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Певица Ани Лорак, спустя четыре месяца после бракосочетания, продолжает делиться теплом семейной жизни. 46-летняя звезда опубликовала нежное видео с супругом, испанцем Исааком Виджраку.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

Ролик снят у бассейна. Лорак спросила мужа, что он сделает, если у неё будет плохое настроение. Виджраку мгновенно ответил на ломаном русском: "Поцелуй меня". Ответ артистку растрогал, и она нежно поцеловала его в благодарность.

Скоро певицу ждёт разлука с любимым из-за гастрольного графика. Однако, как известно, Исаак часто сопровождает жену в поездках. Он ждёт её за кулисами и оказывает поддержку перед выступлениями.

Поклонники рады видеть гармонию во втором браке звезды. Это яркий контраст с её первым союзом, омраченным изменами.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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