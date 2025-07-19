Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прыжки на скакалке признаны эффективной кардиотренировкой — рекомендации
В Европе появилась новая форма ацикловира от герпеса на губах
Ипотечные ставки снизятся до 10% к 2027 году: прогноз аналитика
Резкие перепады влажности почвы вызывают растрескивание томатов
Необычные рецепты с клубникой
Геологи нашли источник климатической катастрофы 1831 года — вулкан на Курилах
Возраст кошки в человеческих годах: формула перевода и пояснения
Ретатрутид: новый препарат для похудения снижает вес на 24% за год
Уход с места остановки карается по статье 12.25 КоАП РФ

Муж Ани Лорак выучил русский язык и рассказал, что сделает в случае плохого настроения певицы

Ани Лорак поделилась видеороликом, на котором её муж-испанец говорит по-русски
0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ани Лорак, спустя четыре месяца после бракосочетания, продолжает делиться теплом семейной жизни. 46-летняя звезда опубликовала нежное видео с супругом, испанцем Исааком Виджраку.

Ани Лорак
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ани Лорак

Ролик снят у бассейна. Лорак спросила мужа, что он сделает, если у неё будет плохое настроение. Виджраку мгновенно ответил на ломаном русском: "Поцелуй меня". Ответ артистку растрогал, и она нежно поцеловала его в благодарность.

Скоро певицу ждёт разлука с любимым из-за гастрольного графика. Однако, как известно, Исаак часто сопровождает жену в поездках. Он ждёт её за кулисами и оказывает поддержку перед выступлениями.

Поклонники рады видеть гармонию во втором браке звезды. Это яркий контраст с её первым союзом, омраченным изменами.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Ипотечные ставки снизятся до 10% к 2027 году: прогноз аналитика
Резкие перепады влажности почвы вызывают растрескивание томатов
Необычные рецепты с клубникой
Геологи нашли источник климатической катастрофы 1831 года — вулкан на Курилах
Возраст кошки в человеческих годах: формула перевода и пояснения
Ретатрутид: новый препарат для похудения снижает вес на 24% за год
Уход с места остановки карается по статье 12.25 КоАП РФ
Все версии Toyota RAV4 Hybrid оснащены системой полного привода AWD
Какие вещи делают образ провинциальным — рекомендации имидж-экспертов
Шашлык в лёгком исполнении: вкусный и сочный как с мангала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.