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Tomato girl: Собчак поведала о новом необычном тренде в индустрии моды

Собчак рассказала, кто такие томатные девушки
1:26
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак посвятила подписчиков в тему набирающей популярность "томатной моды".

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Fructibus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Собчак рассказала о повальном увлечении образами с изображением продуктов питания. Она отметила, что существуют феномен вроде tomato girl, sardine girl и прочих аналогичных визуальных концептах.

Ксения объяснила, что качество еды в условиях экономической неопределенности и кризисных явлений превращается в привилегию. Модная индустрия при этом чутко отражает происходящее, обыгрывая проблему в манере легкой провокации. Журналистка отметила, что баночки с рыбкой теперь красуются на футболках, платья щедро украшаются мотивами помидоров, огурцов и прочих аппетитных элементов.

Нельзя упускать из виду тот факт, что продукты питания обладают мгновенной узнаваемостью, вызывают эмоциональный отклик — идеальный материал для маркетинговых стратегий. Яркие принты брендов дополняются открытием ресторанов, предоставляющих клиентам доступ к эксклюзивному опыту потребления. Для известных дизайнеров это способ очаровать аудиторию, воздействуя непосредственно на инстинкты покупателя.

Эта методика продвижения успешно действует даже на фоне текущих новостей.

Ранее Ксения Собчак показала супер модную обувь.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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