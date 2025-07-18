За 15 минут - миллионы: российских звёзд хотят заставить платить дополнительный налог

Виталий Бородин предложил дополнительный налог для высокооплачиваемых российских звёзд

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Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой о дополнительном налоге для российских звезд. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by MasterMind5991, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концерт

Он предложил взимать 10% сверх текущих платежей с их многомиллионных гонораров.

"Звёзды зарабатывают десятки и сотни миллионов, как Филипп Киркоров. С них нужно брать дополнительный налог из-за огромных доходов", — заявил Бородин "Абзацу".

Он привёл в пример Европу, где артисты платят 40-55%.

Общественник подчеркнул контраст: Полина Гагарина может получить 23 млн рублей за четыре песни, тогда как многие граждане не зарабатывают и тысячи за сутки. По его мнению, такие доходы за "условные 15 минут" требуют дополнительного налогообложения.

Бородин также повторил требование о бесплатных выступлениях звёзд на патриотических мероприятиях, включая концерты ко Дню Победы. Государство, по его словам, и так компенсирует расходы на перелёты и проживание, обеспечивая артистам эфирное время.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).





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