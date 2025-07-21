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Дерзкий, как пуля резкий: Артемий Лебедев показал себя в детстве

Артемий Лебедев показал кадры из своего детства: маленький Тёма
0:55
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев нашёл архивные кадры из детства, на которых он уже показывает свой дерзкий характер.

Дизайнер Артемий Лебедев
Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен is licensed under public doman
Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях видео, на котором он выкрутасничает, развязно позируя на камеру и показывая в объектив фиги. Кадры сделаны во время какого-то праздника у дедушки с бабушкой.

"Нашёлся уникальный видос 1985 или 86 года, где маленький Тёма показывает мастерство выдувания бубльгумных пузырей. Двоюродная бабушка привезла жвачку из Греции — это событие", — написал под видео дизайнер.

Лебедев отметил, что ничего в его жизни с тех пор не поменялось, однако теперь от показывает в камеру более неприличные вещи.

Ранее Артемий Лебедев требует снести легендарный кинотеатр, где когда-то ели вкусное мороженое.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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